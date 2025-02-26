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В Беларуси планируют перейти на проактивное назначение пенсий по инвалидности

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют перейти на проактивное назначение пенсий по инвалидности, сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко перед итоговой коллегией Министерства труда и социальной защиты, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Еще одна новация, которую мы планируем реализовать в 2026 году, — это проактивное назначение пенсий по инвалидности», — сказал Наталия Павлюченко.

По ее словам, соответствующая работа завершается. «К июню поставили себе задачу сформировать и подготовить проект указа главы государства по переходу на проактивное назначение пенсий по инвалидности. С января 2026 года — дать старт уже с учетом доработки информационных систем и программ», — сказала министр.

Как пояснили в Минтруда, проактивный порядок назначения пенсии предполагает, что пенсия назначается по факту наступления конкретной жизненной ситуации. Например, ребенку установлена инвалидность. Информация об этом в электронном виде поступает в пенсионный орган из МРЭК. Оперативно, практически онлайн, по имеющимся в информационных ресурсах данным назначается социальная пенсия, т.е. личное обращение в пенсионные органы не требуется.

Пенсионное обеспечение — глобальное направление работы Министерства труда и социальной защиты. Ключевой здесь видится задача сохранения реального роста пенсий.

экономика