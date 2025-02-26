В Беларуси планируют перейти на проактивное назначение пенсий по инвалидности

Как пояснили в Минтруда, проактивный порядок назначения пенсии предполагает, что пенсия назначается по факту наступления конкретной жизненной ситуации. Например, ребенку установлена инвалидность. Информация об этом в электронном виде поступает в пенсионный орган из МРЭК. Оперативно, практически онлайн, по имеющимся в информационных ресурсах данным назначается социальная пенсия, т.е. личное обращение в пенсионные органы не требуется.