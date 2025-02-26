«Ласточку» из Сочи в Абхазию продлят до Сухума

По данным АЖД, тестовый рейс позволит определить окончательный график движения, который будет согласован с железнодорожными властями Абхазии. Ожидается, что поезд из Сочи сделает 12 остановок перед прибытием в столицу республики.
График пока не утвержден, но предварительно «Ласточка» будет отправляться из Сочи в 08:50 с 12 остановками по маршруту. Обратный рейс из Сухума намечен на 15:42, с восьмью промежуточными остановками.
Маршрут Сочи — Гагра был запущен в июне 2023 года после соглашения между АЖД и ОАО «Российские железные дороги». Первый рейс состоялся 8 июня того же года.