Казахстан и Катар построят парогазовую электростанцию в Кызылординской области

Стороны отметили значительный прогресс в подготовке проекта и подтвердили планы по его дальнейшей совместной реализации. Акционерное соглашение является ключевым шагом к подписанию основных проектных документов — Соглашение об инвестициях, Соглашение о рынке мощности, Соглашение о продаже электроэнергии в 2025 году.