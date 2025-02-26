Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Катар построят парогазовую электростанцию в Кызылординской области

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Новая парогазовая электростанция появится в Кызылординской области.

Источник: АО "Самрук-Энерго"

«Самрук-Энерго» и холдинг из Катара подписали соглашение о создании проектной компании для реализации проекта.

Мощность — 1,1 ГВт, проект направлен на повышение стабильности энергосистемы Казахстана, улучшение экологической устойчивости отрасли и повышение эффективности энергоснабжения, отметили в компании.

Стороны отметили значительный прогресс в подготовке проекта и подтвердили планы по его дальнейшей совместной реализации. Акционерное соглашение является ключевым шагом к подписанию основных проектных документов — Соглашение об инвестициях, Соглашение о рынке мощности, Соглашение о продаже электроэнергии в 2025 году.

экономика
энергетика