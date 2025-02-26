Казахстан и Катар построят парогазовую электростанцию в Кызылординской области

«Самрук-Энерго» и холдинг из Катара подписали соглашение о создании проектной компании для реализации проекта.
Мощность — 1,1 ГВт, проект направлен на повышение стабильности энергосистемы Казахстана, улучшение экологической устойчивости отрасли и повышение эффективности энергоснабжения, отметили в компании.
Стороны отметили значительный прогресс в подготовке проекта и подтвердили планы по его дальнейшей совместной реализации. Акционерное соглашение является ключевым шагом к подписанию основных проектных документов — Соглашение об инвестициях, Соглашение о рынке мощности, Соглашение о продаже электроэнергии в 2025 году.