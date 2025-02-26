Первые два поезда для ВСМ Москва — Петербург сертифицируют в 2027—2028 годах

Первые два поезда для ВСМ Москва — Петербург получат и сертифицируют в 2027—2028 годах. Саму высокоскоростную железнодорожную магистраль намерены ввести в эксплуатацию через три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Виталия Савельева, выступившего на совещании по вопросам реализации проекта. Савельев добавил, что строительство площадок «Уральских локомотивов», где будут собирать составы, идет быстрыми темпами.
— Поезд и верхнее полотно железной дороги — это единое целое, это один комплекс, поэтому надо смотреть, как он работает совместно. Эти решения мы сейчас обсуждали. Очень важно, чтобы мы все эти вопросы вовремя решили и были уверены, что в 2028 году у нас пойдет поезд Москва — Санкт-Петербург, — привело агентство слова Савельева.
Савельев добавил, что составы пройдут испытания на строящемся участке дороги Москва — Тверь. Его протяженность составит 129 километров.
Напомним, ВСМ свяжет территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Московской, Тверской и Новгородской областей. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час и перевозить до 454 пассажиров. Примерная стоимость билетов составит 8,9 тысячи рублей.