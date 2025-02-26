Первые два поезда для ВСМ Москва — Петербург сертифицируют в 2027—2028 годах

— Поезд и верхнее полотно железной дороги — это единое целое, это один комплекс, поэтому надо смотреть, как он работает совместно. Эти решения мы сейчас обсуждали. Очень важно, чтобы мы все эти вопросы вовремя решили и были уверены, что в 2028 году у нас пойдет поезд Москва — Санкт-Петербург, — привело агентство слова Савельева.