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Компенсации на электроэнергию в Молдове будут включены в счета на оплату

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Бытовые потребители электроэнергии получат денежную компенсацию, которая будет включена непосредственно в счета на оплату. Выплаты начнут осуществляться в марте, когда будут поступать квитанции за потребление в феврале. Соответствующее постановление одобрило правительство Молдовы на заседании в среду.

Источник: Sputnik.md

Компенсация будет покрывать разницу между регулируемой и справочной ценой до максимального предела в 1,84 лея/кВт для потребляемой ежемесячно энергии, который не будет превышать лимит в 110 кВт для одного потребителя.

говорится в сообщении пресс-службы кабмина

Поставщики электроэнергии будут ежемесячно рассчитывать сумму начисления для каждого домохозяйства, а в выставляемых счетах будет указана стоимость поставленной электроэнергии, объем компенсации из Фонда снижения энергетической уязвимости и окончательная сумма, которую потребитель должен будет заплатить после вычета этой компенсации.

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