Компенсации на электроэнергию в Молдове будут включены в счета на оплату

Компенсация будет покрывать разницу между регулируемой и справочной ценой до максимального предела в 1,84 лея/кВт для потребляемой ежемесячно энергии, который не будет превышать лимит в 110 кВт для одного потребителя.
Поставщики электроэнергии будут ежемесячно рассчитывать сумму начисления для каждого домохозяйства, а в выставляемых счетах будет указана стоимость поставленной электроэнергии, объем компенсации из Фонда снижения энергетической уязвимости и окончательная сумма, которую потребитель должен будет заплатить после вычета этой компенсации.