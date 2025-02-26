Белорусы не смогут покупать авто по валютному лизингу

В договоре аренды (кроме договора финансовой аренды (лизинга), заключенного лизингодателем с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) размер арендной платы и (или) иных обязательств должен быть выражен только в белорусских рублях.
Это положение вступило в силу с 22 февраля, и означает, в том числе, что граждане уже не могут покупать автомобиль по схеме валютного лизинга.
Как пояснил Sputnik председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода, на белорусском рынке для физлиц использовался «псевдовалютный» лизинг. То есть выплаты были в рублях, но с привязкой к курсу иностранной валюты: евро, доллара, юаня или российского рубля.
Он подтвердил, что такие договоры в сегменте продаж новых авто заключались довольно часто. При этом автомобили «БелДЖИ», а это около половины рынка, продавались за рубли, в том числе через лизинг и кредитные программы. «Псевдовалютный» лизинг предлагали импортеры автомобилей.
…С учетом того, что ставки кредитования в иностранной валюте для лизинговых организаций существенно меньше, чем ставки в национальной валюте, соответственно и лизинговые платежи для лизингополучателей в иностранной валюте в моменте ниже, чем в белорусских рублях.
С другой стороны, он обратил внимание на такой фактор, как колебания курса белорусского рубля к основным иностранным валютам.
Допустим, в последние недели белорусский рубль сильно укрепляется к доллару США, но при этом слабеет к российскому рублю. Поэтому каждый раз это неоднозначная счетная задача (для лизингополучателей — Sputnik).
Он напомнил, что еще в 2009 году власти запретили выдавать валютные кредиты физлицам. Теперь Нацбанка добился запрета валютного лизинга для граждан. Цель такого нововведения очевидна — оградить населения от валютных рисков.
Но дело в том, что есть значительный сегмент лизингополучателей, чьи доходы привязаны к валюте. Это, скажем, водители на международных перевозках или дальнобойщики, как мы их называем…
Этой категории покупателей новых авто удобнее, чтобы лизинговые платежи были привязаны к той же валюте, что и их зарплаты. Новая норма существенно повлияет именно на таких клиентов автосалонов.