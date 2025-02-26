Белорусы не смогут покупать авто по валютному лизингу

Он подтвердил, что такие договоры в сегменте продаж новых авто заключались довольно часто. При этом автомобили «БелДЖИ», а это около половины рынка, продавались за рубли, в том числе через лизинг и кредитные программы. «Псевдовалютный» лизинг предлагали импортеры автомобилей.