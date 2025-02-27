Эксперт Наумов сообщил, где в России скрыты запасы редкоземельных металлов

«Практически все они идут на экспорт — в основном, в Китай и американцам через Эстонию, где с советских времен осталось производство. Правда, в последние годы у нас появилось собственное производство разделённых РЗМ, но его объём по мировым меркам небольшой — до 500 тонн в год», — сообщил специалист.