Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 27 февраля

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 27 февраля 2025 года, четверг. В частности, курс доллара и курс евро уменьшены, а курс российского рубля стал выше ближе к концу рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 27 февраля, Национальным банком объявлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1430 белорусского рубля, 1 евро — 3,2994 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6105 белорусского рубля.
В соотношении с курсовыми значениями, определенными на среду, 26 февраля, курс доллара и курс евро снижены, а курс российского рубля вырос. Заметнее сейчас изменен в сторону понижения курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0300 белрубля, евро потерял 0,0238 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0200 белрубля.
Между тем Минтруда сказало о внедрении в Беларуси электронного больничного.