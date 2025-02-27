Дольщикам недостроенных домов ЖК «Радужный» в Хабаровске выплатят деньги

Специалисты министерства строительства Хабаровского края начали прием документов на компенсационные выплаты для дольщиков компании «ТехноСити». Застройщик не завершил жилой комплекс в Хабаровске, а в августе 2024 года был признан банкротом. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Правительством края принято решение о восстановлении прав граждан путем предоставления им денежной компенсации за счет средств краевого бюджета. Всего пострадавших — 102 человека. Конкурсный управляющий формирует реестр требований участников строительства, а министерство принимает документы на выплаты», — рассказали в ведомстве.
После завершения выплат недостроенный объект исключат из Единого реестра проблемных домов.
Возведение ЖК «Радужный» началось в 2009 году, сдача планировалась в 2014-м. В 2017 году удалось достроить три дома на 159 квартир, но строительство еще четырех домов на улице Хорышева остановилось из-за нехватки финансирования.