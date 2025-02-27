Mazda не собирается возвращаться на автозавод во Владивостоке

Только 6% японских компаний, работавших в России до февраля 2022 года, рассматривают возможность возобновления работы в этом направлении, следует из опроса, проведенного Японской организацией развития внешней торговли (JETRO). Тем временем в октябре 2025 года истекает срок опциона на обратный выкуп японским автоконцерном Mazda доли в автомобильном СП с группой «Соллерс» во Владивостоке. И никаких предпосылок для того, чтобы японцы воспользовались этим правом, нет, сообщает ИА PrimaMedia.
Япония на данный момент ввела уже несколько пакетов санкций против России, в том числе с 9 августа 2023 года действует запрет на поставки в нашу страну бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, а также всех гибридных автомобилей и электромобилей. На этом фоне РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, куда также прекращены поездки их бывших японских жителей.
JETRO является правительственной организацией, которая работает над продвижением взаимной торговли и инвестиций между Японией и остальным миром. Первоначально созданная в 1958 году для продвижения японского экспорта за рубеж, JETRO в XXI веке сосредоточилась на продвижении прямых иностранных инвестиций в Японию и помощи малым и средним японским фирмам в максимизации их глобального экспортного потенциала.
Среди участников исследования JETRO чуть меньше 36% сообщили, что продолжают свой бизнес в РФ as usual («как обычно»), без изменений. В то же время 56,7% работавших в России компаний уведомили, что полностью или частично прекратили операции в России, приводит данные опроса телеграм-канал «Головнин из Токио» (18+). Годом ранее в ходе предыдущего исследования таких было 60,3% — так что число японских «отказников» незначительно, но все же сократилось. Из них полностью свернули операции в России 20,9% опрошенных.
Большинство из этой категории в ходе опроса сообщили, что пошли на уход из России, опасаясь ущерба для своей деловой репутации, а также с учетом введенных санкций со стороны правительства Японии. Указывалось также на трудности с оформлением сделок и осуществлением платежей.
Крупнейшим проектом, реализованном в Приморском крае с участием инвесторов из Японии, был автомобильный завод во Владивостоке с участием автоконцерна Mazda.
Российско-японское ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР), в котором по 50% принадлежало Mazda и российской автомобилестроительной группе «Соллерс», собирало автомобили из японских машинокомплектов с 2011 года. До мая 2022 года там производились кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. За 2021 год завод произвел около 29 тысяч машин.
В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин дал старт запуску работы нового цеха механической обработки деталей на заводе двигателей «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в Приморье. Сообщалось, что инвестиции в этот проект превысили 4 млрд рублей, а максимальная годовая мощность линии составит до 50 тысяч головок блока цилиндров для двигателей Mazda SkyActiv-G. На тот момент всё выглядело безоблачно в японско-российском сотрудничестве. Но уже через год ситуация кардинально изменилась.
Mazda и «Соллерс» подписали соглашение о передаче японской доли в СП 24 октября 2022 года. Сделка была совершена за символическую стоимость в один евро и предполагала опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. В связи с передачей доли Mazda отразила убыток в размере 12 млрд иен — чуть более $82 млн по курсу на тот момент.
Срок опциона скоро истекает, и о планах о его продлении ничего неизвестно.
На смену ООО «МСМР» в 2022 году пришло ООО «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ). Компания входит в группу «Соллерс», которая объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC в Ульяновске, Татарстане и в Приморье.
АИТ возобновили производство на бывшей площадке СП с Mazda только в сентябре 2023 года, начав со сборки пикапов марки Sollers ST6 из машинокомплектов JAC. За 2024 год было продано более 3,5 тысячи таких машин. В конце декабря 2024 года производство линейки пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8 было перенесено из Владивостока на индустриальную площадку «УАЗ» в Ульяновск. Но в отличие от Владивостока, где автомобили собирались методом крупноузловой («отвёрточной») сборки, уже по технологии полного цикла.
На данный момент во Владивостоке время от времени собирают только автобусы под маркой Sollers — туристические SA9 и междугородние SA6. Технологической основой автобусов является китайский бренд Ankai. Сборка ведется, опять же, методом крупноузловой сборки из китайских комплектующих. А никаких предпосылок для возобновления сотрудничества с Mazda даже в далеко идущей перспективе НЕТ.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров уже заявил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна. А глава Минпромторга Антон Алиханов сказал, что возглавляемое им ведомство будет готовить свои предложения по этому поводу, лишь «когда будет соответствующее поручение».
Олег КЛИМЕНКО.