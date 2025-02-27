Mazda не собирается возвращаться на автозавод во Владивостоке

Япония на данный момент ввела уже несколько пакетов санкций против России, в том числе с 9 августа 2023 года действует запрет на поставки в нашу страну бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, а также всех гибридных автомобилей и электромобилей. На этом фоне РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, куда также прекращены поездки их бывших японских жителей.