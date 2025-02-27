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В Хабаровском крае востребована «Дальневосточная и арктическая ипотека»

В Хабаровском крае продолжает пользоваться популярностью ипотека под два процента.

Источник: РИА "Новости"

Она больше известна как «дальневосточная и арктическая ипотека». Ее доля на рынке льготного ипотечного кредитования превышает 60 процентов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с начала действия программы кредитные организации в регионе приняли 70 тысяч заявок на получение ипотеки, заключили 18,6 тысячи кредитных договоров на общую сумму 91,8 миллиардов рублей.

По итогам 2024 года за «дальневосточной и арктической ипотекой» обратились 21,5 тысяч раз, оформлено кредитных договоров было 5,4 тысячи кредитных договоров на общую сумму 32 миллиардов рублей. Благодаря льготной ипотеке граждане могут приобрести жилье в новостройках.

Напомним, в прошлом году был увеличен минимальный взнос для получения «дальневосточной ипотеки». Однако Правительство РФ приняло решение увеличить маржинальность льготной ипотечной программы для банков, а это способствовало возвращению прежнего размера первоначального взноса.