В Хабаровском крае востребована «Дальневосточная и арктическая ипотека»

Она больше известна как «дальневосточная и арктическая ипотека». Ее доля на рынке льготного ипотечного кредитования превышает 60 процентов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с начала действия программы кредитные организации в регионе приняли 70 тысяч заявок на получение ипотеки, заключили 18,6 тысячи кредитных договоров на общую сумму 91,8 миллиардов рублей.