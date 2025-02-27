Цены на бензин на челябинских заправках продолжают расти

Самым подорожавшим в эту семидневку оказался бензин марки АИ-95. Его литр вырос в цене на 15 копеек, теперь в среднем его можно купить за 57,39 ₽ На втором месте по подорожанию расположился бензин марки АИ-92. Он прибавил в цене 10 копеек и теперь в среднем стоит 52,25 ₽ На 9 копеек подорожало в Челябинской области дизельное топливо, дойдя до уровня в 69,36 ₽ за литр. Самым незначительным ростом отметился бензин марки АИ-98 и выше. Средняя цена его литра выросла на 3 копейки — 80,65 ₽