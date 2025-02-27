Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на бензин на челябинских заправках продолжают расти

Федеральная служба государственной статистики представила очередной срез по ценам на автомобильное топливо в разных регионах России.

В Челябинской области средняя цена за литр бензина за последнюю неделю выросла на 12 копеек, достигнув уровня в 55,88 ₽

Самым подорожавшим в эту семидневку оказался бензин марки АИ-95. Его литр вырос в цене на 15 копеек, теперь в среднем его можно купить за 57,39 ₽ На втором месте по подорожанию расположился бензин марки АИ-92. Он прибавил в цене 10 копеек и теперь в среднем стоит 52,25 ₽ На 9 копеек подорожало в Челябинской области дизельное топливо, дойдя до уровня в 69,36 ₽ за литр. Самым незначительным ростом отметился бензин марки АИ-98 и выше. Средняя цена его литра выросла на 3 копейки — 80,65 ₽

Отметим, что Челябинская область продолжает удерживать самую низкую цену на бензин марки АИ-92 не только среди регионов Уральского федерального округа, но и среди всех российских территорий.

экономика
топливо