Челябинцы оказались в лидерах по покупке золотых слитков

Самый большой рост в инвестициях в драгоценные металлы в 2024 году был отмечен именно в «золотом» направлении. 90% всех инвестиций пришлось именно на этот желтый металл. Челябинск вошел в число городов, в которых спрос на золотые слитки был наиболее заметен, утверждает эксперт. Вместе с южноуральским мегаполисом в этот список попали Москва, Красноярск, Тюмень, Уфа и Казань.