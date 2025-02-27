Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцы оказались в лидерах по покупке золотых слитков

Вышло в свет исследование, посвященное спросу на золото среди россиян в разных городах России.

Срез по данному направлению был сделан аналитиками Private Banking Банка ДОМ.РФ. Как пишет «Коммерсант», результатами этого исследования поделился его директор Александр Икрянников.

Самый большой рост в инвестициях в драгоценные металлы в 2024 году был отмечен именно в «золотом» направлении. 90% всех инвестиций пришлось именно на этот желтый металл. Челябинск вошел в число городов, в которых спрос на золотые слитки был наиболее заметен, утверждает эксперт. Вместе с южноуральским мегаполисом в этот список попали Москва, Красноярск, Тюмень, Уфа и Казань.

экономика
золото и драгметаллы