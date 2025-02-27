Проект начала реконструкции вокзала Пермь II отправлен на экспертизу

На данный момент готова и отправлена на государственную экспертизу проектная документация по первому этапу. Параллельно разрабатывается проект строительства Южного вокзала — его планируют закончить в конце 2025 года, чтобы в начале 2026 года подготовить документы для госэкспертизы.