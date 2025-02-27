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Проект начала реконструкции вокзала Пермь II отправлен на экспертизу

Первым в списке станет строительство пешеходного тоннеля.

Источник: Аргументы и факты

Проект начала реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II отправлен на экспертизу, сообщает URA.RU.

Планируется, что заключение будет получено в середине 2025 года. Как уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) — филиала ОАО «РЖД», реконструкция вокзала будет разделена на три этапа. Начальный этап — возведение пешеходного тоннеля. Второй — строительство Южного вокзала. Заключительным, третьим этапом, станет возведение Северного вокзала.

На данный момент готова и отправлена на государственную экспертизу проектная документация по первому этапу. Параллельно разрабатывается проект строительства Южного вокзала — его планируют закончить в конце 2025 года, чтобы в начале 2026 года подготовить документы для госэкспертизы.

При этом на железнодорожном вокзале Перми уже проводят инженерные изыскания. Само строительство начнется после получения положительного заключения экспертизы и утверждения инвестиционного плана.

Уточняется, что на время реконструкции вокзал Пермь II будет продолжать работать, но с корректировками — для пассажиров организуют безопасные проходы к поездам.

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