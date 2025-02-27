Вице-премьер РФ посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме

Об этом сообщает пресс-служба полпредства в УрФО. В ходе командировки он посетил завод «Уральские локомотивы» в городе Верхняя Пышма.
В ходе визита Виталия Савельева сопровождали полномочный представитель Президента в УрФО Артём Жога, министр транспорта РФ Роман Старовойт, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также Артём Жога принял участие в совещании по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва-Санкт-Петербург», которое провёл вице-премьер.
Гости ознакомились с производством скоростных электропоездов «Финист», а также посетили площадку, где идёт строительство новых цехов для сборки высокоскоростных электропоездов.
Как отметил вице-премьер Виталий Савельев, работа на «Уральских локомотивах» ведётся с периодическим опережением графика. В ней активно участвуют и другие российские предприятия, производящие детали и поставляющие металлоконструкции.
По словам Артема Жоги, создание серийного производства высокоскоростных поездов — стратегически значимый проект для Уральского федерального округ. «Показательно, что более половины предприятий, осуществляющих поставки для нужд “Уральских локомотивов”, расположены на территории Уральского федерального округа», — подчеркнул он.
В свою очередь пилотный проект по созданию ВСМ стимулирует развитие экономики не только регионов, где формируется соответствующая инфраструктура, но и десятков производств, задействованных в выпуске высокоскоростного подвижного состава, отметил полпред.
Как ранее сообщалось, полпред Президента РФ в УрФО Артём Жога посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Полпред осмотрел строящиеся корпуса, где планируется наладить выпуск новых высокоскоростных электропоездов в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».
Президент РФ Владимир Путин поддержал развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей на территории РФ. Новая инфраструктура свяжет не только Москву и Санкт-Петербург, но и еще ряд направлений, включая Екатеринбург.