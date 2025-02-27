В Омской области соискатели просят в среднем 60 тысяч рублей в месяц

В начале 2025 года средняя ожидаемая зарплата жителей Омской области достигла 60 тысяч рублей. Это на 20% больше, чем год назад, когда этот показатель составлял 50 тысяч. Однако запросы омичей остаются ниже общероссийского уровня — в среднем по стране кандидаты рассчитывают на 70 тысяч рублей.
Сильнее всего выросли зарплатные ожидания у специалистов сельского хозяйства — сразу на 29% (плюс 25,7 тысячи рублей). Также значительный рост зафиксирован у специалистов по стратегии, инвестициям и консалтингу (+20 тысяч рублей, +20%) и работников добывающей отрасли (+19,4 тысячи рублей, +24%).
Средние запросы выросли и у кандидатов из сферы продаж, обслуживания клиентов, производства, IT, медицины, логистики и сферы развлечений. Их ожидания увеличились на сумму от 10 до 11,7 тысячи рублей.
Наиболее высокие зарплаты в Омской области сейчас ожидают соискатели в сфере стратегии и консалтинга (120 тысяч рублей), сельского хозяйства (115,7 тысячи), добычи сырья, строительства и управления (по 100 тысяч).
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