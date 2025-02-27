В Омской области соискатели просят в среднем 60 тысяч рублей в месяц

В начале 2025 года средняя ожидаемая зарплата жителей Омской области достигла 60 тысяч рублей. Это на 20% больше, чем год назад, когда этот показатель составлял 50 тысяч. Однако запросы омичей остаются ниже общероссийского уровня — в среднем по стране кандидаты рассчитывают на 70 тысяч рублей.