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Казахстан-Румыния: перспективы сотрудничества в энергетическом секторе

АСТАНА, 27 фев — Sputnik. Глава казахстанской нефтегазовой компании «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, находясь с рабочей поездкой в Бухаресте, встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, сообщает пресс-служба КМГ.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Стороны подтвердили важность укрепления казахстанско-румынского экономического сотрудничества с учетом деятельности в Румынии дочерней организации КМГ — KMG International N.V. (Rompetrol). KMGI входит в пятерку ведущих налогоплательщиков, а также является одним из крупнейших работодателей.

отмечено в сообщении

Несмотря на сложную ситуацию на международном энергетическом рынке, Казахстан остается надежным партнером и ключевым производителем нефтепродуктов в Румынии, способствуя обеспечению энергобезопасности этой европейской страны.

Румыния — наш важнейший партнер в Европейском союзе, что подтверждают значительные поставки нефти и роль КМГ в перерабатывающей отрасли страны. За годы работы увеличена мощность переработки нефти до 5,5 млн. тонн в год. НПЗ является одним из самых современных в регионе с выходом светлых нефтепродуктов на уровне 88%

отметил Асхат Хасенов

В ходе беседы обсуждались отдельные аспекты инвестиционного климата, а также обеспечения надежной и устойчивой деятельности активов «КазМунайГаза» в Румынии.

В тот же день глава КМГ встретился с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужа. Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

экономика
энергетика