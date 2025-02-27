Казахстан-Румыния: перспективы сотрудничества в энергетическом секторе

Румыния — наш важнейший партнер в Европейском союзе, что подтверждают значительные поставки нефти и роль КМГ в перерабатывающей отрасли страны. За годы работы увеличена мощность переработки нефти до 5,5 млн. тонн в год. НПЗ является одним из самых современных в регионе с выходом светлых нефтепродуктов на уровне 88%