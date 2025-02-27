Казахстан-Румыния: перспективы сотрудничества в энергетическом секторе

Стороны подтвердили важность укрепления казахстанско-румынского экономического сотрудничества с учетом деятельности в Румынии дочерней организации КМГ — KMG International N.V. (Rompetrol). KMGI входит в пятерку ведущих налогоплательщиков, а также является одним из крупнейших работодателей.
Несмотря на сложную ситуацию на международном энергетическом рынке, Казахстан остается надежным партнером и ключевым производителем нефтепродуктов в Румынии, способствуя обеспечению энергобезопасности этой европейской страны.
Румыния — наш важнейший партнер в Европейском союзе, что подтверждают значительные поставки нефти и роль КМГ в перерабатывающей отрасли страны. За годы работы увеличена мощность переработки нефти до 5,5 млн. тонн в год. НПЗ является одним из самых современных в регионе с выходом светлых нефтепродуктов на уровне 88%
В ходе беседы обсуждались отдельные аспекты инвестиционного климата, а также обеспечения надежной и устойчивой деятельности активов «КазМунайГаза» в Румынии.
В тот же день глава КМГ встретился с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужа. Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества в нефтегазовой отрасли.