Долгострой на Карла Маркса в Хабаровске введен в эксплуатацию

Строительство 22-этажного жилого дома на улице Карла Маркса в Хабаровске затянулось на несколько лет. Компания-застройщик обанкротилась, объект оказался в реестре проблемных. Работы удалось возобновить только в 2022 году. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.