Долгострой на Карла Маркса в Хабаровске введен в эксплуатацию

Строительство 22-этажного жилого дома на улице Карла Маркса в Хабаровске затянулось на несколько лет. Компания-застройщик обанкротилась, объект оказался в реестре проблемных. Работы удалось возобновить только в 2022 году. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Возведение дома началось еще в 2015 году, а сдать его планировали к 2018-му. Однако стройка остановилась, а дольщики остались без квартир.
«Вопрос был взят на контроль прокуратурой и органами власти. В ходе проверок выявлялись нарушения сроков и градостроительных норм», — рассказали в ведомстве.
После принятых мер застройщик завершил работы. Дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Дольщики, которые годами ждали свое жилье, смогут наконец получить ключи от квартир.