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Курсы валют на 27 февраля, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 501,28 тенге за доллар США.

Нефть

Цены на нефть снижаются после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти в стране. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 21:00 аст 26 февраля составляла 72,73 доллара за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,2%, до 68,79 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей — до 430,16 млн баррелей. Трейдеры также продолжают следить за переговорами по Украине и новостями, касающимися перспектив введения новых пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом, пишет Интерфакс-Казахстан.

Металлы

Стоимость золота растет после снижения по итогам предыдущей торговой сессии. На 21:04 аст цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,1 доллара или на 0,42%, до 2 930,94 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,36%, до 32,253 доллара за унцию. По итогам торгов вторника стоимость золота упала на 1,5%, пишет 1prime.ru.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 22:16 аст bitcoin торговался по 87 093,28 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 0,09%, а ее капитализация составила 1,7 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 402,43 доллара, повысившись в цене на 0,65%. Капитализация этой криптовалюты составила 289,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,88 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 20 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 19 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 19 февраля.

1 австралийский доллар 316,66 тенге.

1 азербайджанский манат 295,74 тенге.

10 армянский драм 12,85 тенге.

1 белорусский рубль 153,48 тенге.

1 бразильский реал 87,34 тенге.

10 венгерских форинтов 13,16 тенге.

1 гонконгский доллар 64,49 тенге.

1 грузинский лари 180,32 тенге.

1 датская крона 70,55 тенге.

1 дирхам ОАЭ 136,5 тенге.

1 доллар США 501,28 тенге.

1 евро 526,19 тенге.

1 индийская рупия 5,76 тенге.

1000 иранский риал 11,9 тенге.

1 канадский доллар 349,49 тенге.

1 китайский юань 69,07 тенге.

1 кувейтский динар 1625,32 тенге.

1 кыргызский сом 5,73 тенге.

1 малазийский ринггит 113,26 тенге.

1 мексиканский песо 24,51 тенге.

1 молдавский лей 27,02 тенге.

1 норвежская крона 45,06 тенге.

1 польский злотый 126,92 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 133,67 тенге.

1 российский рубль 5,86 тенге.

1 СДР 658,53 тенге.

1 сингапурский доллар 374,76 тенге.

1 таджикский сомони 46,2 тенге.

1 тайский бат 14,88 тенге.

1 турецкая лира 13,78 тенге.

100 узбекских сумов 3,91 тенге.

1 украинская гривна 12,04 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 633,72 тенге.

1 чешская крона 21,09 тенге.

1 шведская крона 47,24 тенге.

1 швейцарский франк 559,9 тенге.

1 южноафриканский ранд 27,23 тенге.

100 южнокорейских вон 34,99 тенге.

1 японская иена 3,35 тенге.

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