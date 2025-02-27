Курсы валют на 27 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть снижаются после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти в стране. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 21:00 аст 26 февраля составляла 72,73 доллара за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,2%, до 68,79 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей — до 430,16 млн баррелей. Трейдеры также продолжают следить за переговорами по Украине и новостями, касающимися перспектив введения новых пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Стоимость золота растет после снижения по итогам предыдущей торговой сессии. На 21:04 аст цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,1 доллара или на 0,42%, до 2 930,94 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,36%, до 32,253 доллара за унцию. По итогам торгов вторника стоимость золота упала на 1,5%, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:16 аст bitcoin торговался по 87 093,28 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 0,09%, а ее капитализация составила 1,7 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 402,43 доллара, повысившись в цене на 0,65%. Капитализация этой криптовалюты составила 289,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,88 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 20 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 19 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 19 февраля.
1 австралийский доллар 316,66 тенге.
1 азербайджанский манат 295,74 тенге.
10 армянский драм 12,85 тенге.
1 белорусский рубль 153,48 тенге.
1 бразильский реал 87,34 тенге.
10 венгерских форинтов 13,16 тенге.
1 гонконгский доллар 64,49 тенге.
1 грузинский лари 180,32 тенге.
1 датская крона 70,55 тенге.
1 дирхам ОАЭ 136,5 тенге.
1 доллар США 501,28 тенге.
1 евро 526,19 тенге.
1 индийская рупия 5,76 тенге.
1000 иранский риал 11,9 тенге.
1 канадский доллар 349,49 тенге.
1 китайский юань 69,07 тенге.
1 кувейтский динар 1625,32 тенге.
1 кыргызский сом 5,73 тенге.
1 малазийский ринггит 113,26 тенге.
1 мексиканский песо 24,51 тенге.
1 молдавский лей 27,02 тенге.
1 норвежская крона 45,06 тенге.
1 польский злотый 126,92 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 133,67 тенге.
1 российский рубль 5,86 тенге.
1 СДР 658,53 тенге.
1 сингапурский доллар 374,76 тенге.
1 таджикский сомони 46,2 тенге.
1 тайский бат 14,88 тенге.
1 турецкая лира 13,78 тенге.
100 узбекских сумов 3,91 тенге.
1 украинская гривна 12,04 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 633,72 тенге.
1 чешская крона 21,09 тенге.
1 шведская крона 47,24 тенге.
1 швейцарский франк 559,9 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,23 тенге.
100 южнокорейских вон 34,99 тенге.
1 японская иена 3,35 тенге.