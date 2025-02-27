Курсы валют на 27 февраля, цены на нефть и металлы

Цены на нефть снижаются после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти в стране. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 21:00 аст 26 февраля составляла 72,73 доллара за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,2%, до 68,79 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей — до 430,16 млн баррелей. Трейдеры также продолжают следить за переговорами по Украине и новостями, касающимися перспектив введения новых пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом, пишет Интерфакс-Казахстан.