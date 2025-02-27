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Средняя ожидаемая зарплата в Башкирии достигла 70 тысяч рублей

По данным базы резюме hh.ru, в начале этого года средняя ожидаемая зарплата среди соискателей в Башкирии достигла 70 тысяч рублей. Это на 10 тысяч больше, чем год назад. Зарплатные ожидания жителей республики сравнялись со средними по России, которые также составили 70 тысяч рублей.

Источник: Башинформ

Как отмечают аналитики, значительный скачок ожидаемых зарплат в Башкирии произошел у работников сельского хозяйства. Если сравнить с январем 2024-го, то желаемая сумма доходов у работников АПК увеличилась на 24,2 тысячи рублей, или на +23%. За ними следуют сотрудники сферы стратегии, инвестиций и консалтинга, представители высшего и среднего менеджмента, строители, специалисты добывающей отрасли, сферы закупок, медики и фармацевты, ИТ-специалисты и юристы.

При этом на самые большие зарплаты в республике сейчас претендуют соискатели из таких сфер, как «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (134,1 тысячи рублей в среднем), «Сельское хозяйство» (128,9 тысячи рублей), «Высший и средний менеджмент» и «Строительство, недвижимость» (по 120 тысяч рублей), а также «Добыча сырья» (114,9 тысячи рублей).

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