Средняя ожидаемая зарплата в Башкирии достигла 70 тысяч рублей

По данным базы резюме hh.ru, в начале этого года средняя ожидаемая зарплата среди соискателей в Башкирии достигла 70 тысяч рублей. Это на 10 тысяч больше, чем год назад. Зарплатные ожидания жителей республики сравнялись со средними по России, которые также составили 70 тысяч рублей.