Минтруда Беларуси готовит новые формы дистанционной занятости и совершенствование контрактов, пишет БелТА. Об этом сообщила БелТА министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, анонсировав корректировки Трудового кодекса страны в соответствии с планом подготовки проектов законодательных актов на 2025-й.
Павлюченко сказала, что в белорусском обществе есть запрос на развитие трудовых отношений.
— На что запрос? Развитие новых форм дистанционной занятости, совершенствование контрактной формы найма и, конечно, это четкое разграничение между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями, — обозначила направления министр.
Рабочая группа уже вырабатывает новые подходы. Также ожидаются новшества для семей, которые воспитывают детей. Планируется же внести проект изменений ТК в правительство уже в ноябре 2025-го.