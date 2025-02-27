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Минтруда Беларуси готовит новые формы дистанционной занятости и совершенствование контрактов

Минтруда Беларуси готовит новые формы дистанционной занятости.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда Беларуси готовит новые формы дистанционной занятости и совершенствование контрактов, пишет БелТА. Об этом сообщила БелТА министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, анонсировав корректировки Трудового кодекса страны в соответствии с планом подготовки проектов законодательных актов на 2025-й.

Павлюченко сказала, что в белорусском обществе есть запрос на развитие трудовых отношений.

— На что запрос? Развитие новых форм дистанционной занятости, совершенствование контрактной формы найма и, конечно, это четкое разграничение между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями, — обозначила направления министр.

Рабочая группа уже вырабатывает новые подходы. Также ожидаются новшества для семей, которые воспитывают детей. Планируется же внести проект изменений ТК в правительство уже в ноябре 2025-го.

экономика
занятость