В Ростове начал работу агропромышленный форум юга России

В среду, 26 февраля, в Ростове-на-Дону на три дня открылся агропромышленный форум — речь идёт о выставках «Интерагромаш» и «Агротехнологии». Почти 200 компаний из России и других стран представят свою продукцию, инновационные разработки и новейшие технологии.