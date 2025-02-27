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В Ростове начал работу агропромышленный форум юга России

Почти 200 компаний представили на нём свою продукцию.

В среду, 26 февраля, в Ростове-на-Дону на три дня открылся агропромышленный форум — речь идёт о выставках «Интерагромаш» и «Агротехнологии». Почти 200 компаний из России и других стран представят свою продукцию, инновационные разработки и новейшие технологии.

Выставка «Интерагромаш» демонстрирует актуальные разработки сельхозтехники и запчастей к ней, а также новинки автоматизации. На выставке «Агротехнологии» можно увидеть агрохимическую продукцию, образцы посадочного материала, семена и научные разработки по селекции. Во время форума проведут совещание по проведению будущих посевных работ.