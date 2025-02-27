В Волжском районе до конца 2025 г. капитально отремонтируют мост через реку Черная

На ремонт выделяют 142,1 млн рублей из областной казны. Подрядчик должен будет отремонтировать двухполосное полотно до 30 ноября.
Победитель торгов определится после 21 марта.
Минтранс Самарской области ищет подрядчика на капремонт моста через реку Черная на км 28+963 дороги Самара — Оренбург до а/д Самара — Волгоград. Объект расположен в Волжском районе.
На ремонт выделяют 142,1 млн рублей из областной казны. Подрядчик должен будет отремонтировать двухполосное полотно до 30 ноября.
Победитель торгов определится после 21 марта.