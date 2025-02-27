Женщины в УрФО захватывают мужские профессии

Эксперт отметила, что бизнесу предстоит большая работа, чтобы женщины захотели освоить новые для них профессии. Нужно не только продвижение этих профессий на женскую аудиторию, но и адаптация условий труда, вплоть до организации отдельных комнат для переодевания. «Под запретом останутся вредные и опасные производства. Вряд ли в обозримом будущем появятся женщины-шахтеры», — подытожила Оксана Сидлецкая.