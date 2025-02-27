Женщины в УрФО захватывают мужские профессии

В январе — феврале 2025 года доля женских резюме в добывающей промышленности УрФО составила 23%. По словам рекрутеров, женщины все чаще стали осваивать мужские профессии.
В сфере «Добыча сырья» женщины претендуют на позиции инженеров, специалистов по качеству, маркшейдеров, геологов, химиков, лаборантов. В сфере рабочего персонала на долю женских резюме приходится 17%, сообщили в hh.ru.
Ранее Минтруд России сократил перечень запрещенных для женщин профессий с 400 до 100. Директор «hh.ru Урал» Оксана Сидлецкая отметила, что список обновляется не первый раз, с каждой редакцией он «худеет». Два года назад его сократили на 100 профессий, пишет «ФедералПресс».
«Главная причина для таких исключений — тяжелая физическая работа становится легче благодаря автоматизации. Второй фактор — рынку труда очень нужны женщины как ресурс. Хотя в России женщины задействованы на рынке труда максимально, домохозяек очень мало», — пояснила Оксана Сидлецкая.
Эксперт отметила, что бизнесу предстоит большая работа, чтобы женщины захотели освоить новые для них профессии. Нужно не только продвижение этих профессий на женскую аудиторию, но и адаптация условий труда, вплоть до организации отдельных комнат для переодевания. «Под запретом останутся вредные и опасные производства. Вряд ли в обозримом будущем появятся женщины-шахтеры», — подытожила Оксана Сидлецкая.