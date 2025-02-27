Как установить самозапрет на кредиты через «Госуслуги»: пошаговая инструкция

«Самозапрет по кредитам и займам — важная и эффективная мера. Механизм предназначен для того, чтобы минимизировать возможность взятия кредита под давлением мошенников и предоставить потенциальному заемщику время для принятия осознанного решения о необходимости кредита. Но никакая новация не будет в полной мере эффективна, когда человек забывает о базовых правилах кибербезопасности — продолжает разговаривать с мошенником, идет у него на поводу, снимает деньги со счетов и передает аферистам, скрывает от родственников, что столкнулся со злоумышленником», — резюмировал Дмитрий Ибрагимов.