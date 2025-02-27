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В Новороссийске не планируют ремонтировать крейсер «Михаил Кутузов»

Состояние крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске соответствует нормам.

Источник: Комсомольская правда

Директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай опроверг информацию о необходимости ремонта крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске. По его словам, техническое состояние корабля полностью соответствует требованиям безопасной эксплуатации, рассказал он «Ъ-Новороссийск».

Нехай сообщил, что специалисты аварийно-спасательной службы Новороссийской военно-морской базы регулярно проводят проверку судна, последняя из них состоялась в октябре 2024 года. Никаких проблем выявлено не было, и корпус корабля не требует докования.

Это заявление опровергает сообщения 2023 года, когда источники в ветеранских организациях утверждали, что крейсер находится в аварийном состоянии.

Крейсер «Михаил Кутузов» является музеем и частью ЦВММ, а также единственным в мире сохранившимся крейсером по проекту 68-бис и входит в список ЮНЕСКО. Корабль участвовал в боевых операциях, 15 дальних походах и выполнял специальные задачи, оказывая поддержку Сирии и Египту.