В Новороссийске не планируют ремонтировать крейсер «Михаил Кутузов»

Крейсер «Михаил Кутузов» является музеем и частью ЦВММ, а также единственным в мире сохранившимся крейсером по проекту 68-бис и входит в список ЮНЕСКО. Корабль участвовал в боевых операциях, 15 дальних походах и выполнял специальные задачи, оказывая поддержку Сирии и Египту.