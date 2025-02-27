В Прикамье закрыли еще четыре точки общепита из-за нарушения санитарных норм

Напомним, проверки краевого Роспотребнадзора проводятся в Прикамье в связи с участившимися случаями заболевания жителей острыми кишечными инфекциями. Среди прочего, в январе ведомством было выявлено нарушение санитарного законодательства сразу в нескольких точках сети пекарен «Хлебница». По данным ведомства, с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети. В связи с этим была приостановлена деятельность более пяти точек сети. Также нарушения были зафиксированы в «Настоящей пекарне», «Шаурме № 1» и других местах общественного питания.