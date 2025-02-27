Вице-премьер сказал про рост реальной зарплаты на 13% в Беларуси

Вице-премьер Игорь Петришенко на коллегии Министерства труда и социальной защиты по итогам работы за 2024 год сказа про рост реальной зарплаты на 13% в Беларуси, пишет БелТА.
Он обратил внимание на то, что благодаря принимаемым системным мерам отмечается положительная динамика по повышению уровня жизни белорусов. Петришенко уточнил, что был обеспечен рост реальных денежных доходов. Также он добавил, что увеличилась покупательная способность заработной платы, пенсий, пособий.
— По итогам 2024 года рост реальных денежных доходов составил 109,7%. Реальная зарплата по стране выросла на 13%, в бюджетной сфере — на 11%, — заявил заместитель премьер-министра.
Вице-премьер подчеркнул, что был обеспечен рост реального размера трудовых пенсий (речь идет о проведении двух перерасчетов) на уровне 110% к 2023 году. Кроме того, он заметил, что вырос минимальный размер пособия по беременности и родам. Вместе с тем была усилена финансовая поддержка белорусов во время болезни. Так, две трети работающих граждан получают пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% зарплаты. Это касается тех, у кого стаж более десяти лет.
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