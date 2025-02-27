Вице-премьер сказал про рост реальной зарплаты на 13% в Беларуси

Вице-премьер подчеркнул, что был обеспечен рост реального размера трудовых пенсий (речь идет о проведении двух перерасчетов) на уровне 110% к 2023 году. Кроме того, он заметил, что вырос минимальный размер пособия по беременности и родам. Вместе с тем была усилена финансовая поддержка белорусов во время болезни. Так, две трети работающих граждан получают пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% зарплаты. Это касается тех, у кого стаж более десяти лет.