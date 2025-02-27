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Вице-премьер сказал, что 460 тысяч пенсионеров продолжают работать в Беларуси

Вице-премьер уточнил, что количество работающих пенсионеров выросло в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Игорь Петришенко сказал, что 460 тысяч пенсионеров продолжают работать в Беларуси, пишет sb.by.

Он обратил внимание, что количество работающих пенсионеров в Беларуси выросло на 5,7% в сравнении с 2023 годом. По словам Петришенко, в стране продолжают работать более 460 тысяч пенсионеров.

Заместитель премьер-министра заметил, что зарплата и полный размер пенсии являются хорошим стимулом, чтобы продолжать работать.

Ранее мы писали про главные новшества для пенсионеров в Беларуси по указу Лукашенко о соцподдержке: начисление пенсий, время подачи заявления, работающие пенсионеры, получение через почту.

Кстати, вице-премьер сказал про рост реальной зарплаты на 13% в Беларуси.

Ранее Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.

А еще глава Минтруда сказала, сколько раз повысят пенсии в Беларуси в 2025 году.