Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

74 новостройки возвели в Москве по программе реновации в 2024 году

Новые дома появились в 11 административных округах. Больше всего их на востоке города — 20.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2024 году в столице возвели более 70 новостроек по программе реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году по программе реновации возвели 74 новостройки, общая площадь квартир в которых составляет более 1,3 миллиона квадратных метров. Новые дома появились в 11 административных округах. Больше всего их на востоке Москвы — 20, на севере столицы — 15. По девять домов возвели на северо-востоке и юго-востоке города», — рассказал Владимир Ефимов.

Жилье для целей программы реновации строят как на специально подобранных, так и на освобожденных площадках.

«Новые жилые комплексы расположены в 44 районах столицы. Больше всего их в Головинском районе — шесть домов на 835 квартир с готовой улучшенной отделкой. В Перове возвели пять жилых комплексов на 1084 квартиры. В Люблине построили четыре здания с 1091 квартирой», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Территории около жилых комплексов благоустроили. Здесь создали детские и спортивные площадки, зоны для отдыха горожан, а также смонтировали наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Строительство всех домов по программе реновации в столице проходит под контролем Мосгосстройнадзора. Как отметил председатель ведомства Антон Слободчиков, инспекторы провели уже более 600 выездных проверок, в ходе которых оценивали выполненный объем работ на соответствие утвержденным проектным решениям. В мероприятиях принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз для проведения комплексных исследований конструктива зданий и примененных материалов.

Ранее Мэр Москвы рассказал об итогах реализации программы реновации в 2024 году.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

недвижимость