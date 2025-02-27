74 новостройки возвели в Москве по программе реновации в 2024 году

В 2024 году в столице возвели более 70 новостроек по программе реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В 2024 году по программе реновации возвели 74 новостройки, общая площадь квартир в которых составляет более 1,3 миллиона квадратных метров. Новые дома появились в 11 административных округах. Больше всего их на востоке Москвы — 20, на севере столицы — 15. По девять домов возвели на северо-востоке и юго-востоке города», — рассказал Владимир Ефимов.
Жилье для целей программы реновации строят как на специально подобранных, так и на освобожденных площадках.
«Новые жилые комплексы расположены в 44 районах столицы. Больше всего их в Головинском районе — шесть домов на 835 квартир с готовой улучшенной отделкой. В Перове возвели пять жилых комплексов на 1084 квартиры. В Люблине построили четыре здания с 1091 квартирой», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Территории около жилых комплексов благоустроили. Здесь создали детские и спортивные площадки, зоны для отдыха горожан, а также смонтировали наружное освещение и камеры видеонаблюдения.
Строительство всех домов по программе реновации в столице проходит под контролем Мосгосстройнадзора. Как отметил председатель ведомства Антон Слободчиков, инспекторы провели уже более 600 выездных проверок, в ходе которых оценивали выполненный объем работ на соответствие утвержденным проектным решениям. В мероприятиях принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз для проведения комплексных исследований конструктива зданий и примененных материалов.
Ранее Мэр Москвы рассказал об итогах реализации программы реновации в 2024 году.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».