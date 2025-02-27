74 новостройки возвели в Москве по программе реновации в 2024 году

«В 2024 году по программе реновации возвели 74 новостройки, общая площадь квартир в которых составляет более 1,3 миллиона квадратных метров. Новые дома появились в 11 административных округах. Больше всего их на востоке Москвы — 20, на севере столицы — 15. По девять домов возвели на северо-востоке и юго-востоке города», — рассказал Владимир Ефимов.