Судьба волгоградского автовокзала снова в центре внимания

«Место, где сейчас находится автовокзал, оптимальное, чтобы добраться сюда со всех сторон города, — считает волгоградец Максим Гелунов. — Кто пользуется междугородными и пригородными автобусами? Люди без автомобилей, приезжие из области и других городов. Если вокзал перенесут, то им, скорее всего, придётся нанимать такси, чтобы добраться от ж/д до автовокзала, ведь рассчитывать на общественный транспорт можно не всегда».