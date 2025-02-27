Судьба волгоградского автовокзала снова в центре внимания

Новость о том, что автовокзал всё-таки намерены перенести из центра Волгограда, взволновала многих. Что ждёт жителей города и области, разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье".
Оптимальный выбор?
Информацию о том, что главную автостанцию региона перенесут, озвучили недавно в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства. Пока назван только район нового местоположения — Дзержинский, точное место не определено.
Судьба автовокзала много лет волновала волгоградских чиновников, неоднократно пытавшихся перенести его в другое место, но дальше слов дело не доходило. В этот раз всё по-другому. Формальной мотивацией к этому власти назвали «не самую лучшую транспортную доступность».
"Учитывая интенсивность движения в центре города, добраться до автовокзала непросто. Поэтому принято решение перенести его. Сейчас мы выбираем место, где можно было бы развернуть инфраструктуру для подъезда всех видов транспорта, — заявил председатель областного комитета транспорта и дорожного строительства Анатолий Васильев.
Отчасти это верно: если нет машины, то добираться на автовокзал приходится или пешком через мост, или на такси. С учётом того, что путешествовать приходится с сумками, с детьми, дорога получается сложной. Не случайно даже автобусы стали делать дополнительные остановки в более удобных местах неподалёку от автовокзала, чтобы собрать пассажиров.
С другой стороны, рядом с автостанцией находится железнодорожный вокзал, так что, приехав на автобусе из области, можно тут же пересесть на поезд.
С железной дорогой и центром были связаны и предыдущие варианты переноса автовокзала: в одном случае предлагалось разместить его на месте пригородного ж/д вокзала, другой проект предусматривал продление улицы Балонина до пересечения с улицей Хиросимы со строительством нового автовокзала и подъездных путей к нему. И в 2024 г. речь шла о строительстве нового автовокзала на месте старого. Но в итоге всё изменилось.
«В Дзержинском районе в непосредственной близости проходят сразу несколько ключевых автомагистралей, в числе которых и 3-я Продольная магистраль, и трассы Р-22 и Р-228. Вскоре завершится строительство автомобильного обхода Волгограда, и поэтому выбор Дзержинского района является оптимальным», — объяснил Анатолий Васильев.
И снова застройка?
Однако будущая локация вызвала вопросы у многих жителей. Кто-то усматривает в принятом решении связь с развернувшимся строительством на улице Пархоменко в непосредственной близости от автовокзала — место, которое занимает автостанция, как нельзя лучше подходит для застройки. Удобен этот «лакомый кусочек» в центре города и для строительства гостиниц.
Настроение у людей так себе.
«Место, где сейчас находится автовокзал, оптимальное, чтобы добраться сюда со всех сторон города, — считает волгоградец Максим Гелунов. — Кто пользуется междугородными и пригородными автобусами? Люди без автомобилей, приезжие из области и других городов. Если вокзал перенесут, то им, скорее всего, придётся нанимать такси, чтобы добраться от ж/д до автовокзала, ведь рассчитывать на общественный транспорт можно не всегда».
«Сначала убрали от ж/д вокзала троллейбус, лишив людей удобного вида общественного транспорта, теперь вот автовокзал, — говорит член штаба ОНФ, руководитель реготделения “Движения автомобилистов России” Армен Оганесян. — В Дзержинский район и обычному пассажиру добраться непросто, а уж тем более с багажом. А возможность взять такси есть не у всех».
Спорным и непродуманным считает решение о переносе автостанции бывший главный архитектор Волгограда Александр Моложавенко.
«Да, нынешний автовокзал давно устарел и требует реконструкции, но это не значит, что его надо переносить, — отмечает эксперт. — Можно всё перестроить в существующих границах, и это будет даже выгоднее».
По словам Моложавенко, в своё время специалисты разработали несколько проектов, и все они были тесно связаны с ж/д вокзалом. А в генплане Волгограда в 1984 г. предлагалось разместить сразу два автовокзала — Северный и Южный, но и они были привязаны к железной дороге.
Справедливости ради стоит отметить, что в других городах ситуация с расположением ж/д и автовокзала разнится. Так, например, в Краснодаре они находятся рядом, в Астрахани их разделяет несколько остановок общественного транспорта, а в Ростове междугородный автовокзал находится рядом с ж/д вокзалом, а пригородный — в получасе езды.
Между тем власти продолжают убеждать: новое место для автостанции постараются сделать максимально удобным и доступным.
«Сейчас мы рассматриваем конкретные варианты, руководствуясь наличием необходимых коммуникаций, удобных подъездов и самое главное, маршрутов общественного транспорта», — заявил Анатолий Васильев.
Мнение.
Вице-президент Союза проектировщиков России Игорь Владимирович Шкопинский:
"Вопрос размещения важного транспортного узла настолько значимый, что его надо обсуждать с широким привлечением общественности. От принятого решения зависят многие жители региона.
Почему решения принимаются кулуарно, без общественных слушаний и обсуждения в экспертном сообществе? Программа развития транспорта в регионе должна быть открытой, доступной, динамичной, у каждого жителя должна быть возможность знакомиться с ней и вносить свои предложения".