В Волгограде на ликвидацию семи свалок выделили 2,7 млн рублей

В список вошли территории вблизи домов № 79 на ул. Морская, № 18 на ул. Железнодорожная, № 38 на ул. Навлинской, № 1 и № 5 на ул. Удмуртской, № 16 на ул. Доволенская, а также на участке в гранитах улиц ул. Галилея и ул. Моцарта, в сквере на ул. Заканальной.
С этих точек подрядчику предстоит в общей сложности вывести 1,2 тыс. кубометров мусора. На ликвидации незаконных свалок желающие могут заработать до 2,7 млн рублей. Территория должна быть зачищена в течение 30 дней с момента подписания контракта.
Отметим, ранее редакция сообщала об игнорировании муниципалитетом судебных предписаний о ликвидации свалок в Кировском районе Волгограда.