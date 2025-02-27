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Строительство зоопарка Уфы начнется в 2027 году

Глава Башкирии Радий Хабиров на очередном заседании горсовета Уфы сообщил, что строительство столичного зоопарка начнется в 2027 году. Объект расположится на территории городского парка Лесоводов.

Источник: Башинформ

Также руководитель республики объявил о необходимости модернизации Русского драмтеатра и ремонта Госцирка. Кроме того, он поручил ускорить работы по проекту «Южные ворота» и реконструкции исторического моста-арки через реку Белую.

Напомним, общая площадь Уфимского зоопарка составит порядка 12 гектаров. Организационно он будет разделен на три зоны. В первой, основной, будут представлены вольеры с хищными животными, далее будет идти контактный зоопарк, где посетители смогут вплотную познакомиться с домашними животными. Между ними расположится хозяйственный блок с ветлечебницей, хранилищем кормов, администрацией и рядом других служебных помещений. Вход в зоопарк планируется со стороны улицы Сагита Агиша, где появится автопарковка.

Всего на проектируемой территории построят 47 вольеров, рассчитанных на содержание 96 животных, в том числе экзотических для нашего региона. Пропускная способность зоопарка рассчитана на одновременное нахождение в нем 270 посетителей.

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