Строительство зоопарка Уфы начнется в 2027 году

Также руководитель республики объявил о необходимости модернизации Русского драмтеатра и ремонта Госцирка. Кроме того, он поручил ускорить работы по проекту «Южные ворота» и реконструкции исторического моста-арки через реку Белую.
Напомним, общая площадь Уфимского зоопарка составит порядка 12 гектаров. Организационно он будет разделен на три зоны. В первой, основной, будут представлены вольеры с хищными животными, далее будет идти контактный зоопарк, где посетители смогут вплотную познакомиться с домашними животными. Между ними расположится хозяйственный блок с ветлечебницей, хранилищем кормов, администрацией и рядом других служебных помещений. Вход в зоопарк планируется со стороны улицы Сагита Агиша, где появится автопарковка.
Всего на проектируемой территории построят 47 вольеров, рассчитанных на содержание 96 животных, в том числе экзотических для нашего региона. Пропускная способность зоопарка рассчитана на одновременное нахождение в нем 270 посетителей.