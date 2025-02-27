Расходы бюджета Челябинской области на 2025 год увеличены на 17,8 млрд

Дополнительное финансирование также получили учреждения здравоохранения — 1,7 млрд рублей, в том числе на приобретение лекарств, оборудования и ремонты. Часть средств направлена на выплаты супружеским парам, награжденным знаком отличия Челябинской области «Семейное счастье» — 1,4 млрд рублей.