Расходы бюджета Челябинской области на 2025 год увеличены на 17,8 млрд

Соответствующие изменения утвердили депутаты южноуральского парламента.
По словам регионального министра финансов Ивана Родионова, распределены остатки собственных средств в сумме 17,8 млрд рублей, сложившиеся на начало текущего года.
Так, 5,6 млрд рублей предлагается направить муниципальным образованиям на решение актуальных первоочередных вопросов местного значения. Еще 3,8 млрд предусматривается на зарплаты работникам бюджетной сферы, 3,7 млрд рублей — поддержку участников СВО.
Дополнительное финансирование также получили учреждения здравоохранения — 1,7 млрд рублей, в том числе на приобретение лекарств, оборудования и ремонты. Часть средств направлена на выплаты супружеским парам, награжденным знаком отличия Челябинской области «Семейное счастье» — 1,4 млрд рублей.
«Остатки сформировались за счет перевыполнения плана по доходам прошлого года», — прокомментировал Родионов.
Также он подчеркнул, что внесенные в бюджет изменения не повлекут увеличения государственного долга Челябинской области.
С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2025 год составляют 307 млрд 51,2 млн рублей, расходы — 361 млрд 35,9 млн рублей, дефицит 53 млрд 984,7 млн рублей.