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В Суворовском нашли 26 нарушений в работе автобусов

Власти проверили транспортное сообщение в Суворовском. В работе автобусов нашли массу нарушений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. главы Ростова Александр Скрябин.

На прошлой неделе прошли четыре проверки и было выявлено 11 нарушений.

25 февраля в часы пик с 18 до 20 часов проверили автобусы на остановках на улице Петрова и в переулке Белоусова. Чиновники промониторили наполняемость салонов, интервалов движения транспорта и их техническое состояние на маршрутах № № 1, 1а, 10, 18, 18а, 27, 43, 81.

В результате проверки выявили 15 нарушений — неисправность систем отопления, информационных табло и автоинформаторов.

«Контрольные рейды в отдаленных от центра районах города с участием руководителей транспортных предприятий продолжатся. По их итогам Департаментом транспорта будут разработаны решения и представлены общественности», — отметил Скрябин.