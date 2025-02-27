В Суворовском нашли 26 нарушений в работе автобусов

На прошлой неделе прошли четыре проверки и было выявлено 11 нарушений.
25 февраля в часы пик с 18 до 20 часов проверили автобусы на остановках на улице Петрова и в переулке Белоусова. Чиновники промониторили наполняемость салонов, интервалов движения транспорта и их техническое состояние на маршрутах № № 1, 1а, 10, 18, 18а, 27, 43, 81.
В результате проверки выявили 15 нарушений — неисправность систем отопления, информационных табло и автоинформаторов.
«Контрольные рейды в отдаленных от центра районах города с участием руководителей транспортных предприятий продолжатся. По их итогам Департаментом транспорта будут разработаны решения и представлены общественности», — отметил Скрябин.