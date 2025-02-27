Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малый бизнес в Молдове получит доступ к государственному финансированию

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Правительство Молдовы одобрило постановление, направленное на оптимизацию государственных программ развития малого и среднего бизнеса.

Источник: Sputnik.md

Принятый кабмином документ облегчит доступ бизнеса к финансированию, сократит бюрократию и будет способствовать экономическому развитию, заявили в правительстве. Законопроект предполагает единообразие положений семи государственных программ для малого бизнеса и прочее.

Также в программу будут включены консультационные услуги по бизнес-планированию и получению финансирования, что облегчит доступ малого бизнеса к финансовым ресурсам и поддержке развития бизнеса.

Еще одно положение постановления правительства позволит предприятиям, не обладающим достаточными ресурсами, участвовать в софинансировании за счет Фонда гарантирования кредитов или с помощью финансовых инструментов, предоставляемых Фондом предпринимательства и экономического роста Молдовы.

Таким образом, предприятия смогут объединить финансирование из грантов и кредитов, что увеличит доступ к инвестиционным ресурсам и повысит конкурентоспособность и производительность малого бизнеса, подчеркнули в правительстве.

экономика