Малый бизнес в Молдове получит доступ к государственному финансированию

Принятый кабмином документ облегчит доступ бизнеса к финансированию, сократит бюрократию и будет способствовать экономическому развитию, заявили в правительстве. Законопроект предполагает единообразие положений семи государственных программ для малого бизнеса и прочее.
Также в программу будут включены консультационные услуги по бизнес-планированию и получению финансирования, что облегчит доступ малого бизнеса к финансовым ресурсам и поддержке развития бизнеса.
Еще одно положение постановления правительства позволит предприятиям, не обладающим достаточными ресурсами, участвовать в софинансировании за счет Фонда гарантирования кредитов или с помощью финансовых инструментов, предоставляемых Фондом предпринимательства и экономического роста Молдовы.
Таким образом, предприятия смогут объединить финансирование из грантов и кредитов, что увеличит доступ к инвестиционным ресурсам и повысит конкурентоспособность и производительность малого бизнеса, подчеркнули в правительстве.