На территории Пермского края обнаружили две новые финансовые пирамиды

Банк России для противодействия финансовым нелегалам разработал новый онлайн-сервис. Он предоставляет информацию о компаниях с признаками незаконной деятельности. В прошлом году на территории Пермского края выявили 16 таких компаний.
В число очередных финансовых нелегалов вошли: 13 «черных» кредиторов, две финансовые пирамиды и один нелегальный участник рынка ценных бумаг. Годом ранее на территории Прикамья выявили 22 компании с нелегальной финансовой деятельностью.
О работе нового программного сервиса рассказал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. По его словам, он позволит автоматизировать получение актуальных данных из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности».
«Сервис проверяет легальность работы компании по ее наименованию, ИНН, адресу или сайту. Он позволит обмениваться информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка, а также облегчит компаниям работу со списком», — отметил Алексей Моночков.
В 2024 году Банк России на территории страны выявил более 9 тыс. финансовых пирамид и других компаний с нелегальной деятельностью. Их число за год увеличилось почти в 1,6 раза.