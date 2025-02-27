Регулярное сообщение между Сириусом и Сухумом запустят 1 мая

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.
Электропоезда будут отправляться со станций Имеретинский курорт и Сухум утром и возвращаться вечером. По просьбе абхазской стороны право выбора названия нового электропоезда предоставят жителям Абхазии.
«Мне кажется, честно будет, если это будет не мнение какого-то начальника или руководителя, а будет мнение жителей», — отметил Сергей Кириенко.
Дизайн состава определят по результатам конкурса среди молодых художников из Абхазии и России. Во время тестовой поездки один из вагонов будет отдан им для разработки проектов оформления. Авторы лучших эскизов смогут присутствовать при покраске электропоезда на заводе и запустить этот процесс.