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Регулярное сообщение между Сириусом и Сухумом запустят 1 мая

Скоростная электричка между федеральной территорией Сириус и Сухумом начнет курсировать с 1 мая 2025 года, время в пути составит 3 часа 20 минут, а стоимость проезда — 380 ₽

Источник: Коммерсантъ

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Электропоезда будут отправляться со станций Имеретинский курорт и Сухум утром и возвращаться вечером. По просьбе абхазской стороны право выбора названия нового электропоезда предоставят жителям Абхазии.

«Мне кажется, честно будет, если это будет не мнение какого-то начальника или руководителя, а будет мнение жителей», — отметил Сергей Кириенко.

Дизайн состава определят по результатам конкурса среди молодых художников из Абхазии и России. Во время тестовой поездки один из вагонов будет отдан им для разработки проектов оформления. Авторы лучших эскизов смогут присутствовать при покраске электропоезда на заводе и запустить этот процесс.