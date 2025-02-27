Регулярное сообщение между Сириусом и Сухумом запустят 1 мая

Дизайн состава определят по результатам конкурса среди молодых художников из Абхазии и России. Во время тестовой поездки один из вагонов будет отдан им для разработки проектов оформления. Авторы лучших эскизов смогут присутствовать при покраске электропоезда на заводе и запустить этот процесс.