Евгений Наумов: средняя зарплата в Краснодаре выросла на 9%

По словам мэра, несмотря на то, что Краснодар — самый молодой город-миллионник в России, но он лидирует (после Москвы и Санкт-Петербурга) по обороту розничной торговли и по вводу жилья. А по удобству для бизнеса кубанская столица входит в топ-5 городов-миллионников России.