Евгений Наумов: средняя зарплата в Краснодаре выросла на 9%

По словам мэра, несмотря на то, что Краснодар — самый молодой город-миллионник в России, но он лидирует (после Москвы и Санкт-Петербурга) по обороту розничной торговли и по вводу жилья. А по удобству для бизнеса кубанская столица входит в топ-5 городов-миллионников России.
Растет население города и за счет миграции, и за счет увеличения количества новорожденных. Евгений Наумов сообщил, что Краснодар занимает первое место среди городов-миллионников по числу родившихся на 1000 человек. В прошлом году в кубанской столице стали дарить подарки семьям, в которых родился третий и более ребенок.
В условиях быстрого роста населения власти города продолжают быстро строить социальные объекты. Так, в 2024 году были введены в эксплуатацию 18 детсадов и 10 школ. Продолжается строительство пяти поликлиник. В 2025 году одновременно идут стройки 54 соцобъектов. «И снижать темпы мы не планируем», — заявил Евгений Наумов.