На развитие дорог в Краснодаре в течение 10 лет направят 150 млрд рублей

В рамках реализации проектов в Краснодаре проведут реконструкцию дорог и построят новые. Также создадут развязки, путепроводы и пешеходные переходы. В городе в течение 10 лет появятся 23 электробуса, 12 зарядных станций, 46 автобусов, 40 остановок, 47 павильонов ожидания и девять новых брутто-контрактов.