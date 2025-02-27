Ремонт проведут на улице Норильской в Иркутске

«Ставим перед собой цель — каждый год наращивать темпы дорожных ремонтов. Выбираем участки для проведения комплексных работ во всех районах города. Улица Норильская не стала исключением. Рядом находится вокзал станции “Иркутск-Сортировочный”, остановки транспорта, школа № 67, спорткомплекс и стадион “Локомотив”, поэтому здесь достаточно интенсивное движение. Нам важно сделать этот участок комфортным и безопасным для водителей и пешеходов», — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.