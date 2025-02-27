Ремонт проведут на улице Норильской в Иркутске

В Иркутске выполнят ремонт улицы Норильской в Иркутске. Работы на участке от Академика Образцова до Розы Люксембург проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность участка составит 800 метров, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как рассказал председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков, в настоящее время завершены конкурсные процедуры, а также определен подрядчик. Среди запланированных работ — обновление покрытия проезжей части, обустройство тротуаров, замена бордюров вдоль дороги и на остановках общественного транспорта.
Специалисты должны нанести дорожную разметку, установить светофоры, тактильную плитку, металлические пешеходные ограждения и восстановить зеленую зону методом гидропосева. Кроме того, будет обновлено уличное освещение — на смену непригодным железобетонным опорам придут новые светодиодные светильники.
«Ставим перед собой цель — каждый год наращивать темпы дорожных ремонтов. Выбираем участки для проведения комплексных работ во всех районах города. Улица Норильская не стала исключением. Рядом находится вокзал станции “Иркутск-Сортировочный”, остановки транспорта, школа № 67, спорткомплекс и стадион “Локомотив”, поэтому здесь достаточно интенсивное движение. Нам важно сделать этот участок комфортным и безопасным для водителей и пешеходов», — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.