На месте аварийных домов Телецентра возведут 40 000 квадратных метров жилья

Мэрия Новосибирска утвердила проект планировки территории на Телецентре, ограниченной улицами Костычева, Степной, 3-м переулком Серафимовича и 3-м переулком Римского-Корсакова. Здесь снесут восемь аварийных домов, построенных в 40-х годах. Три здания уже расселены, остальные жильцы постепенно переезжают в новые квартиры. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.