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На месте аварийных домов Телецентра возведут 40 000 квадратных метров жилья

Власти утвердили план застройки участка, где появятся многоэтажные дома.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Новосибирска утвердила проект планировки территории на Телецентре, ограниченной улицами Костычева, Степной, 3-м переулком Серафимовича и 3-м переулком Римского-Корсакова. Здесь снесут восемь аварийных домов, построенных в 40-х годах. Три здания уже расселены, остальные жильцы постепенно переезжают в новые квартиры. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

После демонтажа старых построек на участке появится новый жилой комплекс. Согласно проекту, в нём смогут поселиться не менее 1275 человек. Разрешено строительство зданий высотой до 25 этажей.

Существующие детские сады № 331 «Радуга» и № 15 «Белочка» продолжат работать, последний планируют расширить до 280 мест. Дополнительно построят ещё четыре детских сада на улицах Станиславского, Степной и в 1-м переулке Костычева, рассчитанные на 555 детей.

Также власти намерены реконструировать школу № 94, увеличив её вместимость с 600 до 1300 учеников. Помимо этого, в 3-м переулке Костычева появится новая школа на 1100 мест.

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