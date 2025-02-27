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Новостройками из дерева застроят село Лесопильное в Бикинском округе

Задачу развивать деревянное домостроение поставил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Источник: Правительство Хабаровского края

В самом южном в Хабаровском крае Бикинском муниципальном округе будут развивать массовое деревянное домостроение. Об этом по итогам состоявшегося аппаратного совещания написала в своём Телеграм-канале глава муниципалитета Олеся Положенцева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Развитие деревянного домостроения, эта задача поставлена губернатором Дмитрием Демешиным перед правительством Хабаровского края. Она позволит решить множество задач, в том числе сохранение кадров на сельской территории и привлечения туда новых, созданию комфортных условий для жизни и отдыха жителей, — отметила Олеся Положенцева. — Определили на территории округа территорию для строительства домов в селе Лесопильное. Провели предварительный расчет о потребности в инженерной и транспортной инфраструктуры для этой территории. Определены источники финансирования — государственные программы «Комплексное развитие сельских территорий» и «Программа переселения граждан из аварийного жилья».

Первые деревянные дома блочно-модульной конструкции на днях заселили бюджетники в Верхнебуреинском районе. В планах строительство целых кварталов такого жилья в Чегдомыне и других поселениях муниципалитета.

В крае ведётся подготовка единой программы по развитию деревянного домостроения. Прорабатывается вопрос снижения себестоимости строительства. В настоящее время в регионе есть четыре предприятия, которые могут стать застройщиками.

строительство