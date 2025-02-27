Новостройками из дерева застроят село Лесопильное в Бикинском округе

— Развитие деревянного домостроения, эта задача поставлена губернатором Дмитрием Демешиным перед правительством Хабаровского края. Она позволит решить множество задач, в том числе сохранение кадров на сельской территории и привлечения туда новых, созданию комфортных условий для жизни и отдыха жителей, — отметила Олеся Положенцева. — Определили на территории округа территорию для строительства домов в селе Лесопильное. Провели предварительный расчет о потребности в инженерной и транспортной инфраструктуры для этой территории. Определены источники финансирования — государственные программы «Комплексное развитие сельских территорий» и «Программа переселения граждан из аварийного жилья».