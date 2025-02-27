Инфляция в Омске превысила 10% в начале 2025 года

Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Основные факторы, повлиявшие на рост цен, связаны с увеличением затрат производителей и поставщиков, а также индексацией тарифов на отдельные услуги.
Как пояснил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов, значительный вклад в инфляцию внесло повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и транспорт.
«С 1 января тарифы на содержание и ремонт жилья, а также взносы на капитальный ремонт выросли больше, чем годом ранее. Это ускорило общий рост цен в сфере жилищно-коммунальных услуг. Цены на проезд на некоторых маршрутах частных перевозчиков в январе росли быстрее, чем в конце прошлого года. Среди причин отмечу рост расходов на горюче-смазочные материалы и запчасти», — отметил Владимир Антипов.
Кроме того, заметно подорожала мебель. Производители объясняют это ростом расходов на логистику, импортные материалы и оплату труда. Эти затраты были частично переложены на потребителей, что привело к ускорению роста цен в данном сегменте.
В целом по России инфляция сохраняет высокие темпы из-за того, что потребительский спрос продолжает превышать возможности производства товаров и услуг. В сложившихся условиях Банк России поддерживает высокие процентные ставки, что, как ожидается, поможет постепенно снизить темпы роста цен. Согласно прогнозам, инфляция должна вернуться к целевому уровню 4% к 2026 году.