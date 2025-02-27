Инфляция в Омске превысила 10% в начале 2025 года

«С 1 января тарифы на содержание и ремонт жилья, а также взносы на капитальный ремонт выросли больше, чем годом ранее. Это ускорило общий рост цен в сфере жилищно-коммунальных услуг. Цены на проезд на некоторых маршрутах частных перевозчиков в январе росли быстрее, чем в конце прошлого года. Среди причин отмечу рост расходов на горюче-смазочные материалы и запчасти», — отметил Владимир Антипов.