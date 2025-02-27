В двух районах Перми с 3 марта запустят временные маршруты автобусов № 42 и № 43

В Кировском и Орджоникидзевском районах Перми с понедельника, 3 марта, запустят два временных маршрута. Автобусные маршруты № 42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок» начнут работу параллельно с маршрутами № 15 и № 53.
Временные маршруты будут обслуживать автобусы особо большого класса — «гармошки». На линию они выйдут по будням в пиковые часы.
«Временные маршруты разгрузят существующие направления и улучшат транспортную доступность микрорайонов», — пояснили в городском департаменте транспорта.
Маршруты № 42 и № 43 будут работать весной и летом этого года до перехода маршрутов № 15 и № 53 на обслуживание автобусами особо большого класса.