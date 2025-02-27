Почти 6 тонн продукции изъяли из сетевых супермаркетов на Дальнем Востоке

Напоминаем, проверки в сети «Светофор» проводились в ответ на обращения депутатов Госдумы и общественных организаций, обеспокоенных безопасностью реализуемых товаров. По итогам проверок Россельхознадзор вынес предостережения в адрес нарушителей, а материалы направил в прокуратуру и Роспотребнадзор для дальнейшего разбирательства. Сеть магазинов «Светофор» в Москве оказалась в центре судебного разбирательства из-за грубых нарушений санитарных норм. Всего Роспотребнадзор проверил в 45 регионах России 1485 магазинов этого бренда, приостановлена работа 76 торговых точек. Также много нарушений по сравнению с другими регионами вскрыли в «Светофорах» Ростовской области.