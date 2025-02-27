Почти 6 тонн продукции изъяли из сетевых супермаркетов на Дальнем Востоке

В Амурской области проверили 23 магазина, взяли 47 образцов мясной и молочной продукции, в том числе консервированной, и непродовольственных товаров (изделий легкой промышленности). Хуже всего дела обстояли с молочной продукцией — 36% этой категории товаров оказалась небезопасной по тем или иным причинам. Конфисковано 30 партий товаров — порядка 4,7 тонны.
Кроме нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которых ревизоры выявили 191, включая торговлю просрочкой, немаркированной продукцией и отсутствием санитарных книжек у сотрудников, вскрыто 115 нарушений в сфере защиты прав потребителей — покупателей обсчитывали, обвешивали, обманывали насчёт потребительских свойств товаров.
В Приморском крае проверили 16 магазинов. 16,7% продуктов питания и образцов пищевого сырья оказались непригодными к употреблению, это каждая шестая проба. По итогам проверок уничтожено более тонны продовольственных и непродовольственных товаров — 46 партий.
В Хабаровском крае прошло 15 проверок, отрицательную оценку получили 18 проб пищевой продукции, изъято из оборота семь товарных партий общим весом порядка 220 кг.
Напоминаем, проверки в сети «Светофор» проводились в ответ на обращения депутатов Госдумы и общественных организаций, обеспокоенных безопасностью реализуемых товаров. По итогам проверок Россельхознадзор вынес предостережения в адрес нарушителей, а материалы направил в прокуратуру и Роспотребнадзор для дальнейшего разбирательства. Сеть магазинов «Светофор» в Москве оказалась в центре судебного разбирательства из-за грубых нарушений санитарных норм. Всего Роспотребнадзор проверил в 45 регионах России 1485 магазинов этого бренда, приостановлена работа 76 торговых точек. Также много нарушений по сравнению с другими регионами вскрыли в «Светофорах» Ростовской области.
«Светофор» — сеть магазинов низких цен (в народе такие сети называют «нищемаркетами»). Владельцы сети утверждают, что стоимость товаров обусловлена не низким качеством товара, а политикой сети (наценка в 15%, хотя во многих магазинах она достигает 100%), и полагают, что волна проверок Роспотребнадзора может быть провокацией со стороны конкурентов.