ДФО потряс скандал с хищением 900 млн рублей на стройках школ

Следствие завершило расследование масштабного дела о хищении почти 900 млн рублей при строительстве образовательных объектов на Дальнем Востоке. По данным пресс-службы генпрокуратуры РФ по ДФО, двое участников организованной группы обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они вывели 877 млн рублей через фиктивные договоры на поставки стройматериалов, предназначенных для возведения:
* трёх школ и кампуса в Хабаровске;
* двух школ и дворца боевых искусств в Приморье;
* четырёх детсадов и трёх школ в Забайкалье.
Из 13 объектов реализован лишь один — школа в читинском микрорайоне Каштакский. Остальные проекты либо отменены, либо находятся в стадии расторжения концессионных соглашений.
Фигуранты частично возместили ущерб, вернув 25 млн рублей. Арестовано их имущество на 137 млн рублей, включая недвижимость и счета. Дела направлены в Центральный районный суд Хабаровска.
По версии следствия, преступная схема работала с 2022 года. Средства поступали из бюджетов регионов на счета подконтрольных юрлиц под видом оплаты за оборудование, которое никогда не поставлялось. К делу привлечён гендиректор «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» (ВАНК) Станислав Неверов, арестованный в мае 2024 года после возвращения из Дубая. Компании, связанные с ним, выступали концессионерами в Приморье, где планировали построить две школы и спортивный комплекс.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, занимавший тогда пост заместителя генпрокурора, подтвердил, что задержания проводились с его санкции. Расследование также затронуло проект газификации Читы, где часть выделенных средств исчезла.
ВАНК, основанная в 2018 году, позиционировала себя как ключевого инвестора в инфраструктуру Дальнего Востока.