ДФО потряс скандал с хищением 900 млн рублей на стройках школ

По версии следствия, преступная схема работала с 2022 года. Средства поступали из бюджетов регионов на счета подконтрольных юрлиц под видом оплаты за оборудование, которое никогда не поставлялось. К делу привлечён гендиректор «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» (ВАНК) Станислав Неверов, арестованный в мае 2024 года после возвращения из Дубая. Компании, связанные с ним, выступали концессионерами в Приморье, где планировали построить две школы и спортивный комплекс.