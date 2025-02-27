В Омске за 44 миллиона продают бывшее общежитие ОмГАУ

В Омске на продажу выставлено здание общежития Университетского колледжа агробизнеса, который входит в структуру Омского государственного аграрного университета. Трехэтажное здание площадью 1,9 тыс. кв. м находится на улице Орджоникидзе. Постройка давно не используется и находится в запущенном состоянии.