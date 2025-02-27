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В Омске за 44 миллиона продают бывшее общежитие ОмГАУ

Новый владелец сможет использовать объект под административные или офисные нужды.

Источник: Om1 Омск

В Омске на продажу выставлено здание общежития Университетского колледжа агробизнеса, который входит в структуру Омского государственного аграрного университета. Трехэтажное здание площадью 1,9 тыс. кв. м находится на улице Орджоникидзе. Постройка давно не используется и находится в запущенном состоянии.

Начальная цена объекта вместе с земельным участком в 3 тыс. кв. м составляет 43,7 млн рублей. Участники торгов должны внести задаток в размере 10% от стартовой стоимости. Приём заявок на участие в аукционе продлится до 31 марта. Сами торги запланированы на 4 апреля.

Сейчас здание и участок принадлежат федеральной собственности. Новый владелец сможет использовать объект под административные или офисные нужды, а также разместить там образовательное учреждение, медицинскую или социальную организацию, центр физкультуры, искусства или религии.

недвижимость