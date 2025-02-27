Хабиров заявил, что в Уфе становится меньше «застарелых болячек»

«Мы знаем, о чём говорят горожане, что их беспокоит. Это и транспорт, уборка снега, качество жилищно-коммунальных услуг, другие вопросы. Мое пожелание команде Уфы — активнее работать с людьми, выстраивать с ними прямой диалог и отвечать на их вопросы», — сообщил Хабиров на своей странице в соцсетях по итогам заседания.