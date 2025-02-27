На заседании горсовета Уфы по теме развития города глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в Уфе становится меньше «застарелых болячек». Он сказал, что власти знают, о чём говорят горожане и что их беспокоит.
Столичной администрации было дано поручение работать по стратегии постоянных изменений в лучшую сторону.
«Каждый год нужно благоустраивать новые общественные территории, улучшать жилищно-коммунальную инфраструктуру, строить социальные объекты, в целом повышать качество жизни», — отметил Хабиров.
Также руководитель региона напомнил, что численность населения города ежегодно прирастает на 5−6 тысяч человек. Это значит, что нужны новые школы, поликлиники, другие социальные объекты. Также город должен развивать и отдаленные территории, которые вошли в состав Уфы и являются её частью.
«Мы знаем, о чём говорят горожане, что их беспокоит. Это и транспорт, уборка снега, качество жилищно-коммунальных услуг, другие вопросы. Мое пожелание команде Уфы — активнее работать с людьми, выстраивать с ними прямой диалог и отвечать на их вопросы», — сообщил Хабиров на своей странице в соцсетях по итогам заседания.
Отметим, что в рамках заседания были обсуждены вопросы строительства зоопарка, ремонта Русского драмтеатра и Госцирка. Кроме того, обсуждались вопросы по ускорению работы на проекте «Южные ворота» и на арочном мосту через реку Белую.