Тенге отстает от рубля: есть собственные драйверы

Сессия среды для доллара завершилась на уровне 501,04 тенге.
Тенге и ранее останавливал свое ралли, которое сформировалось на фоне стремительного укрепления российского рубля. Не исключено, что внутренний рынок считает слишком крепкий тенге опасным.
Сырьевой рынок падает все ниже на фоне страхов по поводу глобального спроса и ожиданий по расширению предложения. Баррель Brent опустился к $72,75.
Отношение к риску неоднородное.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг выглядят так: доллар США проведет сессию в диапазоне 498−508 тенге, евро — 520−530 тенге, рубль — 5,80−5,90 тенге, китайский юань — 68−69 тенге.